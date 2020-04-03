İhalelere Hazine onaylı virüs iptali

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, Covid-19 (corona virüsü) salgını nedeniyle işin yerine getirilmesi geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale gelen müteahhitler işi aldıkları idarelere başvuru yapabilecek.

Ancak yapılacak bu başvuruların onaylanıp onaylanmayacağına Hazine ve Maliye Bakanlığı karar verecek. İptal veya süre uzatımı kararı verilirken müteahhidin gücünün engeli ortadan kaldırıp kaldırmayacağı gibi kriterlere bakılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgede, kamu ihalelerine yönelik süre uzatımı ya da fesih imkanları getirildi.

GENELGE YAYINLANDI

Genelge, Kamu İhale Kanunu ile ihale kanunundan istisna edilerek düzenlenen ihaleleri kazanan müteahhitler salgın nedeniyle işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, imkansız hale geldiğini belgeleriyle ortaya koyup işi aldıkları idarelere başvuru yapmalarına imkan veriyor.