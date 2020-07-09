İkinci dalga endişesi altını rekora taşıdı

Yatırımcıların “güvenli liman” olarak gördüğü altında fiyatlar normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor. Bunda da yeni tip corona virüsü salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleri etkili oluyor.

ONSU 1.800 DOLARI AŞTI

Merkez bankaları ve hükümetlerden gelen sınırsız likidite bolluğunun da desteğiyle altının cazibesi arttı. Altının onsu günlük bazda yüzde 1 primle 1.815 dolar seviyesine çıkarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, altın fiyatları yurt içinde de uçtu.

Gram altın 400.4 TL, çeyrek altın 658.02 TL ve Cumhuriyet altını 2 bin 696 TL ile rekor tazeledi. Altın destekli borsa fonlarına (ETF) ise yılbaşından bu yana girişler 2009'daki rekor seviyeyi aştı.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, altın bazlı borsa yatırım fonlarına yılın ilk yarısında 40 milyar dolarlık 734 ton tutarında rekor giriş gerçekleşti. Daha önceki dönemlerde, hacim olarak yıllık en yüksek net giriş 646 ton ile 2009 yılında görülmüştü.