İllerde maske üretiminde son durum ne?

Müslüm EVCİ Halil ATAŞ Kemal ATLAN

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘maskeler ücretsiz' olacak açıklamasının ardından maskelerin nasıl ve ne şekilde dağıtılacağı noktasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir maske krizi yaşanmıştı. Vatandaşlar parasıyla da olsa hiçbir yerden maske bulamamıştı. Mayıs ayında ise maske satışları serbest bırakılmıştı. Peki, maskelerde temmuz ayı itibariyle son durum ne? İşte Eskişehir, Bursa ve Konya'nın maske piyasası…

ESKİŞEHİR'DE MASKE SIKINTISI YOK

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) başta olmak üzere, belediyelerin belde evlerinde ve bazı meslek okullarında maske üretimi gerçekleşiyor. ESO günde 50 bin maske üretimi gerçekleştirirken bugüne kadar 2 milyon 500 bin maske üretti.

Maskeleri başta sanayicilere, fabrikalarında çalışan işçilerin kullanması için bedeli karşılığında satan ESO, Anneler Günü nedeniyle 250 bin maskeyi ücretsiz dağıtırken, mahalle muhtarlarına da ihtiyacı olanlara dağıtması için 500 bin ücretsiz maske verdi.

ESO yine önümüzdeki günlerde üniversite işbirliği ile nanoteknolojik antimikrobiyal özelliklere sahip maske üretimine başlayacak. Eskişehir'de meslek liselerinde ve Tepebaşı Belediyesi’ne ait 30 Belde Evi'nde kadınlar da maske üretimine destek veriyor.

“BURSA’DA MASKE ÜRETİMİNİN YÜZDE 70’İ MERDİVEN ALTI”

Bursa’da maske üretimi yapan bir şirketin yetkilisi Burçak Bilgin kaçak maske üretenlerin ilde büyük bir sorun olduğunu söyledi. Bilgin siparişlere yetişemediklerini söylerken Bursa’da maske üretiminin yüzde 70’inin illegal yollardan yapıldığını belirtti. Bilgin şöyle konuştu:

Maske üretimi konusunda büyük bir sıkıntı var. Kayıtsız, merdiven altı üretim yapan birçok firma var. Piyasada şu an bunun kirliliği var. Bunların sağlıksız üretim kapasiteleri de yüzde 70’lere varıyor. Bu atölyelerde üretilen maskeler, enteresan fiyatlar ile kalitesiz bir şekilde sertifikaları olmadan üretiliyor.

Bizim gibi Sağlık Bakanlığı’ndan sertifikalı üretim belgesi olan yasal firmalar da kaçak üretim nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Maske üretiminde kar ediyor muyuz? Evet ediyoruz. 70-75 kuruşa eczanelere satıyoruz. Onlar da 1 TL’ye satıyor.

Ancak yükümlülük ve sorumluluklarımız çok fazla ve kayıt altında. Siparişlere ise yetişemiyoruz. Maskeye olan talep artışı fazla. Şu an ki üretim kapasitesi Türkiye’yi pek fazla doyurmuyor da diyebiliriz. Bursa’da yüzde 70 illegal üretim yapılırken bunun yüzde 30’da legal. Bu ürün takip sistemine giren bir ürün. Ancak bugün bakkal da satıyor, orası da, burası da satıyor. Esasında bu tarz ürünlerin satılacağı yerler eczane ve medikalciler olmalı.

KONYA’DA MASKE TALEBİNE ARTIŞ

Konya'da kendi firmalarında günlük 100 bin maske üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Metin Ceran, “Biz Konya'da bütün firmalarla birlikte ortalama bir milyon maske üretimi yapıyoruz. Bu üretimin 100 bini bizim firmamız tarafından karşılanıyor. Maske için kullanılan kumaşın teminini Gaziantep'ten karşılıyoruz ama zaman zaman kumaşı bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bir maskenin fabrika satışı 50 ila 65 kuruş arası değişiyor. Şu an Çin'de fiyatlar daha ucuz olduğu için yurt dışına maske gönderemiyoruz. Bu yüzden sadece iç pazara maske sattığımızdan dolayı taleplere yetişebiliyoruz” şeklinde konuştu.