IMF: İşler beklediğimizden daha kötüye gidiyor

Üç hafta önce küresel ekonomik görünüm raporunu açıklayan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Baş Ekonomisti Gita Gopinath, geride kalan üç haftada görünümün daha da kötüye gittiğini söyledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre; ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi’nde (Council on Foreign Relations) konuşan Gopinath, corona virüsü salgınının devam ettiğine işaret ederek “finansal piyasalarda daha fazla türbülans olabileceği” uyarısında bulundu.

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GELİŞEN ÜLKELERİN İHTİYACI 2,5 TRİLYON DOLARI AŞACAK

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin finansal ihtiyaçlarının üç hafta önce öngördükleri 2,5 trilyon dolar seviyesinin çok üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu ve IMF’nin 1 trilyon dolarlık mevcut kredi kaynağının tamamını kullanacağını belirten Gopinath, “ülkelerin ne kadar desteğe ihtiyaç duyduğunu söylemekten de çekinmediklerini” dile getirdi.

Gopinath, krizin hemen sona ermeyeceğini, işlerin daha da kötüye gidebileceğini ve sağlık krizinin henüz çözülmediğini vurguladı.

BORÇ KRİZİ UYARISI

IMF’nin küresel ekonomik görünüm raporundaki baz senaryoda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 küçüleceği öngörüsüne yer verilmişti. Söz konusu senaryo, salgının yılın ikinci yarısında zayıflamasını ve salgına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesini içeriyordu. Ancak Gopinath, “Baz senaryonun gerçekleşme olasılığı azaldı” diyor.

Aynı seminerde konuşan eski IMF baş ekonomisti ve Harvard Üniversitesi’den profesör Kenneth Rogoff, bazı ülkelerin borçlarını geri ödeyemeyeceği ve borçların ertelenmesinden ziyade borçların bir ksımını silinmesine ihtiyaç olacağını öne sürdü.