İngilizler, yarı fiyatına yemeklerin tadını çıkarıyor

İngiliz Hükümeti, salgın döneminde işleri dibe vuran restoranları desteklemek için ilginç bir karar almıştı. Buna göre restoranlarda yenecek her yemeğin ücretinin yarısını devlet karşılıyor. Reuters'ta yer alan habere göre İngilizler bunun keyfini ilk kez bugün çıkarttı.

‘Dışarıda yiyerek yardım et' planına göre 3-31 Ağustos tarihleri arasında; pazartesi, salı ve çarşamba günleri yenecek yemek ve alkolsüz içeceklerin yarısını devlet karşılıyor. Ancak yasaya göre bu rakam 10 poundu geçemez. Bu kampanyanın hükümete maliyetinin 500 milyon pound (Yaklaşık 4,5 milyar TL) olması bekleniyor.

MICHELIN YILDIZLI RESTORANLAR BİLE KATILDI

Maliye Bakanı Rishi Sunak, 72 binden fazla işletmenin bu programa kayıt olduğunu açıkladı. Katılım yapan işletmeler arasında kafeler, barlar, iş ve okul kantinleri ile yemekhaneler bulunduğu gibi 40 tane Michelin yıldızlı restoran da yer alıyor. McDonald's, Nando, Pizza Express gibi restoran zincirleri de kampanyaya katılım sağladı.

HALK KAMPANYANIN ADINI DEĞİŞTİRDİ: RISHI'NİN YEMEKLERİ

Vatandaşlar bu uygulamadan son derece memnun. Warner Bros.'un dijital pazarlama bölümünde çalışan 23 yaşındaki Matt Healey, klasik İngiliz kahvaltısını Londra'daki bir kafede her zamankinin yarı fiyatına yapabildiği için mutlu ama aynı zamanda endişeli. Healey, “Bu biraz dengeleyici bir hareket. Muhtemelen dışarıda yiyerek alınacak risk, yüzde 50 indirimden daha fazla olabilir” ifadelerini kullandı.

BBC sunucusu Jeremy Buxton ise konuyla ilgili tweet atarak, “Manchester Havalimanı'nda aile kahvaltısı yarı fiyatına! Teşekkürler Rishi Sunak” diye yazdı. Halk arasında, Maliye Bakanı Rishi Sunak'a atıf yapılarak bu kampanyaya ‘Rishi'nin Yemekleri' denilmeye başladı.

UZMANLARIN VİRÜS VE OBEZİTE ENDİŞESİ

Hükümetin planı işe yaradı. Birçok restoranın önünde uzun kuyruklar oluştu. Öyle ki bazı uzmanlar, bu kampanyanın ülkedeki obezite sorununu artırabileceği yönünde endişelerini bile bildirdi. Ayrıca bu kadar insanın restoran önlerinde ve içinde bir araya gelmesinin corona virüs salgınının yeniden hız kazanacağı yönünde uyarılarda bulunan uzmanlar da var.