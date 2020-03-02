İran sınırında corona karantinası! Şoförler isyan etti…

İran Hükümeti, Lütfabad Sınır Kapısı’nı corona virüsü endişesi ile kapatmasının ardından, bin 200 TIR şoförü 15 gündür sınırda mahsur kaldı. Erzak ve sanayi ürünleri taşıyan ve Türkmenistan’a geçmek isteyen TIR şoförlerinin geçişini yasaklayan İran, geçtiğimiz günlerde TIR karnelerini aldıkları şoförlerin geçişine izin vermiyor. Yetkililere seslerini duyurmak isteyen şoförler, Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na ulaştı.

İRANLI YETKİLİLER DIŞARI ÇIKMAYI YASAKLADI, YAZI ASTI

İranlı yetkililerin bozuk bir Türkçe ile TIR şoförlerine yaptıkları yazılı açıklamada, “Bulunduğunuz park yerinden dışarıya çıkmayın. Lütfabad içerisine herhangi bir yabancı şoför göründüğü yerde, cezai işlem yapılacaktır” denildi.

“BİZİ ÖLÜME TERK ETTİLER”

Bu yazının asılmasından sonra video kaydı yaparak sozcu.com.tr’ye ulaştıran bir şoför, “Bizi burada ölüme terk ettiler” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara seslendi. Türk şoför, “Burada vatandaşlarınız mahsur kalmış. Bu yazıyı her yere asmışlar bu parkın dışına çıkamazsınız. Peki biz neyiz? Biz vatandaşınız değil miyiz? Meşhed Konsolosluğu, sen nerdesin? Kur buraya bir çadır, bir doktor getir milletin derdiyle ilgilen. Eğer ki bize sahip çıkmıyorsanız bizim burada ölmemizi istiyorsanız bizi oyalamayın biz kendi başımızın çaresine bakalım” diyerek yardım istedi.

“BİZE YARDIM EDİN”

“Psikoloji bitti psikoloji kalmadı bize bir an önce yardımlarınızı uzatın” diyen şoför, ailesine kavuşmak istediğini belirterek, “124 tane iş adamını Tahran’dan alıyorsan 800 tane şoförünü de buradan alırsın. Yeter artık bir şey söyleyemiyoruz. Bir an önce sağ salim evimize çoluk çocuğumuza kavuşmak istiyoruz. Biz karantina altına alındık. Kimde hastalık var kimde maske var bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK YETKİLİ DE SINIR KAPISINA GİTTİ

Görüştüğümüz başka bir şoför ise, Türk yetkililerinin bulundukları yere geldiğini ancak, corona virüsü endişesi nedeniyle kendilerinin de kapıları açamadığını, konunun çözümü için çalıştıklarını söylediğini aktardı.