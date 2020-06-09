İşkur’a kayıtlı işsiz sayısı iki ayda 124 bin azaldı

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok işletme kepenk kapatırken, İŞKUR verilerinde kayıtlı işsiz sayısının azalması dikkat çekiyor.

Mart 2020'de 3 milyon 675 bin 116 olan kayıtlı işsiz sayısı, Nisan 2020'de 45 bin 158 kişi azalarak 3 milyon 629 bin 958'e gerilemişti. Mayıs’ta da gerileme sürdü ve kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 551 bin 231’e düştü.

Kayıtlı işsizlerin 1 milyon 719 bin 654’ünün kadın, 1 milyon 831 bin 577’sini erkek olduğu belirtildi.

TÜİK’in Şubat ayı “Hanehalkı İşgücü Araştırması” verilerinde dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 228 binken “iş bulma ümidi olmayanların” da dahil olduğu geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 427 olmuştu. Şubat 2019'da 621 bin olan “ümitsizlerin” sayısı Şubat 2020'de yüzde 75 artışla 1 milyon 107 bine yükselmişti.

TÜİK, “Daha önce iş aradığı halde bulamayan veya kendi vasıflarına uygun bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişileri” işsiz saymıyor. Bu kişiler “işgücüne dahil olmayanlar” kategorisinde “iş bulma ümidi olmayanlar” alt başlığı altında yer alıyor.

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ÜMİTSİZLİK ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

Sozcu.com.tr’ye konuşan Kocaeli Üniversitesi Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Aziz Çelik, işsizlerin ümitsizlikten İşkur’a başvurmuyor olabileceğini belirtti. İşsizlik kaydını 12 ayda bir yenilemeyenlerin İşkur listesinden silindiğini hatırlatan Çelik, İşkur’un pandemi döneminde işsizlik kaydı başvurusu almamış olması olasılığına da işaret etti.

Çelik, İşkur verilerinde asıl çarpıcı olanın işe yerleştirme sayılarındaki düşüş olduğuna dikkat çekti. Nitekim, İşkur aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı Mayıs’ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,9’luk düşüşle 41 bin 235’e geriledi. Ocak-Mayıs döneminde İşkur aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5’lik düşüşle 316 bin 976 oldu.

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İşkur'un “kayıtlı işsiz” tanımı şöyle:

“Çalışma çağında ve gücünde olan, çalışmak isteyen, Kuruma başvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan, Kurum tarafından henüz kendisine iş bulunamayan aktif kayıtlardaki kişilerdir. Kayıtlı işgücünden, daha iyi şartlarda iş arayanlar, emeklilerden iş arayanlar ve belli bir iş yerinde çalışmak isteyenler çıkarıldığında geri kalanlar kayıtlı işsiz sayılmaktadır.”

ÜCRETSİZ İZİN DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTI

17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla, işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanmış ancak işverene işçileri 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarma olanağı sağlanmıştı. Yasağa rağmen işten çıkarma yapan işverene, her işçi için brüt asgari ücret kadar idari para cezası verilmesi öngörülmüştü.

Ancak “4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. Maddesi’nde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler” kapsam dışında tutulmuştu.