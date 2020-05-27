İspanya’da 850 bin haneye maaş bağlanıyor

Avrupa'da corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri İspanya. Ülkede işsizlik yüzde 14.5'i gördü. Birçok kişinin ekonomik anlamda zorluk yaşaması nedeniyle geçtiğimiz ay ülkede yoksul olan her vatandaşa maaş verilmesini içeren ‘temel basit gelir' uygulamasına geçilmesi gündeme gelmişti.

YILLIK MALİYETİ 3 MİLYAR EURO



İspanya'da bu konuda somut adımlar atılmaya başlandı. CNBC'de yer alan habere göre, ‘temel basit gelir' herkese verilmeyecek. Geliri belli bir seviyenin altında olan 850 bin haneden 2.5 milyon kişi bu haktan yararlanacak. Ülkenin toplam nüfusu 46 milyon. ‘Temel basit gelir’in devlete maliyeti senede yaklaşık 3 milyar euro olacak.

El Pais’te yer alan habere göre her haneye verilecek olan yardım hanenin durumuna göre değişecek. Yasa tasarısında çocuk sayısını da kapsayacak şekilde 14 farklı hane tipi belirlenmiş durumda. Hane büyüklüğüne göre 462 euro ile 1.015 euro (asgari ücret) arasında bir ödeme yapılacak.

Bu planı destekleyenler kadar karşı çıkanlar da var. Karşı çıkanlar, ‘temel basit gelir’in işsizlik sorununa çare olamayacağı görüşünde. Daha önce Finlandiya, ‘temel basit gelir’ uygulamasına geçmişti. Yapılan araştırmalar, bu gelirin insanları daha mutlu ettiğini ancak işsizlik oranlarını etkilemediğini göstermişti.



‘İNSANLARI EVLERİNE KAPANMAYA TEŞVİK EDECEK'



Brüksel merkezli düşünce kuruluşundan ekonomist Zsolt Darvas, “Temel basit gelir, insanları iş aramaktansa evlerine kapanmaya teşvik edecek. Bunun nasıl bir yarar sağlayacağını anlamıyorum. Bunun yerine işini kaybedenlere yardım edilmeli, şirketlere sağlanacak desteklerle işçi çıkartılmasının önüne geçilmeli” yorumunu yaptı.

İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, corona virüsü salgını sırasında yapılan devlet harcamalarının fazlalığına dikkat çekerek, “Vergi tabanlarını genişleten yapısal bir reform paketine ihtiyaç var” demişti. ‘Temel basit gelir’in hayata geçmesi halinde devletin üzerindeki mali yük daha da artacak.

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