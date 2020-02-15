İstanbul Havalimanı’nda 3’üncü pist 18 Haziran’da

İstanbul Havalimanı’nı işleten konsorsiyumun içindeki Cengiz İnşaat ve Kalyon Holding aynı zamanda Sabiha Gökçen havalimanı’nın ikinci pist inşaatını yaptığı ortaya çıkmıştı. 42 ayda ‘dünyanın en büyük havalimanını’ bitiren şirket 43 ayda Sabiha Gökçen’in ikinci pistini bitirememesi dikkat çekmişti. Bugün ise İstanbul Havalimanı’nda üçüncü pistin bu haziran ayında açılacağı ifade edildi. Sabiha Gökçen’in ikinci pistinin 2021 yılında hizmete alınması bekleniyor.

Atatürk Havalimanı’ndan 6 Nisan 2019 da İstanbul Havalimanı’na ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan tarihi taşınma operasyonu yapıldı. Günlük ortalama 200 bin yolcu ve 1200 uçak ağırlayan İstanbul Havalimanı’nda birinci faz kapsamında, 2 pist ve 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası hizmet veriyor. İstanbul Havalimanı geçtiğimiz yıl 82 bin 325 iç ve 247 bin 474 de dış hat olmak üzere toplam 329 bin 799 uçağa hizmet verdi.

Havalimanı yolcu olarak ise 12 milyon 720 bin 826 iç ve 39 milyon 857 bin 182 de dış hat olmak üzere toplam 52 milyon 578 bin yolcu ağırladı. Havalimanını Ocak ayı verilerine göre ise 1 milyon 263 bin 808’i iç hat olmak üzere toplam 5 milyon 276 bin 260 da yolcu ağırladı.

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ÜÇÜNCÜ PİST 18 HAZİRAN’DA AÇILACAK

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 300´den fazla destinasyona uçuş imkanı sağlamayı hedefleyen İstanbul Havalimanı’nda 3’üncü pist çalışmaları devam ediyor. 18 Haziran’da açılacak olan pist için hava trafik kontrolörleri de Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Eurocontrol tesislerinde yaklaşma ve kule simülasyon eğitimleri görüyor. 10 Nisan’a kadar eğitim devam edecek ve toplam 300 kontrolör eğitim görecek

TAKSİ SÜRELERİ KISALACAĞI İÇİN GECİKMELER AZALACAK

Hava trafiğini yöneten kontrolörlere göre İstanbul Havalimanı 3’üncü pist 18/36 terminale daha yakın olacağı için uçakların taksi süreleri kısalacak.34 sol pist sadece iniş, 35 sağ pisti hem iniş hem kalkış, 36 pisti sadece kalkış için planlandı.

Kontrolörler uçakların taksi süreleri kısalacağı için hem gecikmelerin azalacağını hem de kapasitenin artacağını söyledi. Üçüncü pistin açılmasıyla beraber saatlik iniş kalkış trafiği de 80’den 120’ye çıkacak. Pistin faaliyete geçmesiyle kapasite artacağı için yeni havayolu şirketlerinin de İstanbul Havalimanı’ndan uçması bekleniyor. 74 hava yolu şirketinin uçuş yaptığı İstanbul Havalimanı´nda bu yıl pistin açılmasıyla beraber 80’i geçeceği belirtildi. (DHA)