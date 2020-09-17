İstanbul’da 8 ayda 236,5 milyar vergi toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin mali istatistiklerin değerlendirildiği Eylül 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine dayanılarak hazırlanan ağustos ayında gerçekleşen işlemler, bültende şu şekilde yer aldı:

8 AYDA 236,5 MİLYAR TL VERGİ GELİRİ

Ağustos sonu itibarıyla ilk sekiz ayda toplam 236,5 milyar TL vergi tahsil edildi. Bir önceki yıla göre yüzde 19,7 artan vergi hâsılatının merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yüzde 46,3 oldu. Ağustos ayında tahsil edilen vergi ise yıllık yüzde 52,8, aylık yüzde 43,5 arttı.

GELİR VERGİLERİ YÜZDE 40,8 ARTTI

Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler, yıllık yüzde 40,8 artarak 24 milyar TL'ye ulaştı. Vergi gelirleri içerisindeki payı ise yüzde 49,3 oldu.

ÖTV GELİRİNDE YÜZDE 94,7 ARTIŞ

Özel Tüketim Vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı bir önceki aya göre azalarak yüzde 20,8, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 22 oldu. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilâtında yıllık yüzde 94,7 artış kaydedildi.

ÖTV'NİN YÜZDE 16,6'SI MOTORLU TAŞITLARDAN

Özel tüketim vergi gelirleri içinde, yıllık en yüksek artış, yüzde 329,7 ile motorlu taşıtlarda yaşandı. Bir önceki yıl ÖTV içindeki payı yüzde 7,5 olan motorlu taşıtlar vergisinin payı artarak yüzde 16,6'ya yükseldi. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen vergi gelirlerinin ÖTV içindeki payı ise bir önceki yıla göre azalarak yüzde 38,7, tütün mamullerinin payı ise artarak yüzde 18,5 oldu.

TAHSİLATIN TAMAMI İSTANBUL’DAN

Mart 2020 itibarıyla yürürlüğe giren dijital hizmet vergisinin Ağustos sonu ile toplam tahsilâtı 553,6 milyon TL'ye ulaştı; tahsilâtın tamamı İstanbul'dan gerçekleşti. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tahsilâtı ise (BSMV) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artarak 2 milyar TL olarak gerçekleşti.

EN FAZLA MÜKELLEF, GELİR STOPAJ VERGİSİNDE

Ağustos 2020 itibarıyla 527 bin 324 gelir, 903 bin 884 gelir stopaj, 742 bin 732 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ), 46 bin 503 basit usulde vergilendirilen gelir, 336 bin 378 kurumlar ve 844 bin 907 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

Yıllık mükellef sayısında en yüksek artış, yüzde 9,2 ile gelir stopaj vergisinde görüldü. Gelir Stopaj Vergisi mükelleflerini yüzde 7,3 ile Kurumlar Vergisi mükellefleri ve yüzde 5,8 ile Katma Değer Vergisi(KDV) mükellefleri izledi.