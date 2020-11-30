Kayıt dışı çalışan test yaptırmıyor

Türkiye coronavirüs pandemisinde dünya rekorlarına imza atarken, salgının önünün alınamamasının en önemli nedenlerinden birinin ise özellikle kayıt dışına hiçbir maddi destek verilmemesi, bu nedenle temaslı olanların bunu saklayarak test yaptırmaması olduğu belirtiliyor.

15 GÜN ÇALIŞAMAZSA…

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Yevmiyeli, belirli süreli, kayıt dışı ve her türden güvencesiz çalışma biçimi sürdüğü müddetçe salgınla mücadele edilemez. İşçilerin, işsizlerin, yoksulların geçimi güvence altına alınmadan onların sağlığı da halk sağlığı da korunamaz” dedi.

Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre 9.6 milyon kayıt dışı çalışan bulunuyor. Yevmiyeli ve güvencesiz çalışanlar, coronalı birine temas etse bile test yaptırmıyor, çünkü corona pozitif çıkmak onlar için aç kalmak anlamına geliyor. 14 gün karantinaya alınacağını ve takip edileceğini, bunun yanında devletten hiçbir destek alamayacağını bilen kayıt dışı çalışanlar test yaptırmamayı tercih ediyor. Çerkezoğlu, geçim sorunu çözülmeden sağlık sorunun çözülemeyeceğini vurgulayıp “En baştan beri şunu söylüyoruz. Salgınla mücadelede devletin görevi halkın işini, geçimini ve sağlığını korumaktır. ‘Evde kal', ‘maske tak' nasihatleri vererek bu kriz çözülmez” dedi.

DEVLET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİ

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Sermayeye bol keseden teşvikler dağıtmayı, vergilerini sıfırlamayı görev bilen iktidar, pandemi sürecinde hiçbir sosyal görevini yerine getirmedi. Aklı ve bilimi esas almadan; devletin sosyal görevlerini hatırlamadan, işçilerin, emekçilerin ve yoksulların ihtiyaçlarını yok sayan, halkın tamamının sağlığını, işini ve geçimini korumayı görev olarak görmeyen bir anlayışla salgına karşı mücadele yönetilemiyor. Salgınla mücadele için akıl, bilim ve sosyal devlet şarttır” diye konuştu.