Mayıs’ta ihracat yüzde 40,9 azaldı

Corona virüsü salgınının etkisiyle ihracattaki sert düşüş Mayıs’ta da devam etti. Mayıs 2020’de Türkiye’nin toplam ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,88’lik düşüşle 9 milyar 964 milyon dolara geriledi. Mayıs 2020’de ihracat 16,8 milyar dolar olmuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ihracatının yıllık bazda düşmesine rağmen nisan ayına göre yüzde 10,84 arttığını belirtti.

Nisan 2020’de ihracat, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 41,38 azalarak 8 milyar 993 milyon dolara gerilemişti.

Pekcan, “İhracatımızda en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz” dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI İKİYE KATLANDI

Mayıs ayında ithalat da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,69 azalarak 13 milyar 406 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 104’lük artışla 3 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

Mayıs’ta ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,98 azalarak 23 milyar 370 milyon dolar oldu.