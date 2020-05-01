Dolar yükselirken enflasyon tahmini neden düştü?

Merkez Bankası (TCMB) dün açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4'e düşürdü. Ocak ayının sonunda yapılan ilk toplantıda 2020 yıl sonu için açıklanan enflasyon beklentisi yüzde 8.2 olmuştu.

İki rapor arasında geçen sürede dolar kuru 5.98 seviyesinden 7 TL seviyesine kadar yükseldi. Normal şartlarda enflasyonun artmasına neden olan bu gelişme bu defa beklentilere yansımadı.

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminin düşürmesinde petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, gıda enflasyonundaki gerileme ve iç talepte düşüş beklentisi etkili oldu.

GIDA ENFLASYONU

Enflasyon tahminin düşmesinde etkili olan konulardan biri gıda enflasyonunda beklenen düşüş oldu. Başkan Uysal sunumunda, “2020 yılı için Ocak Enflasyon Raporu'nda yüzde 11 olarak belirlediğimiz gıda enflasyonu tahminini, işlenmemiş gıdadaki son dönem eğilimlerini ve turizmde öngörülen yavaşlamayı dikkate alarak yüzde 9,5 olarak güncelledik.” ifadelerine yer verdi. Uysal, gıda enflasyonu varsayımındaki düşüşün enflasyon tahminini 0,3 puan aşağı çektiğini belirtti.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç konu hakkında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada. Gıda enflasyon tahmininin yüzde 11’den yüzde 9.5 seviyesine çekildiğini hatırlatarak, “Başkan Uysal insanların lokantalarda ya da kafelerde yemek yiyemediklerini buna bağlı olarak arz fazlası olacağından bahsetti. Arz fazlası doğal olarak fiyatların aşağı düşmesine neden olabilir” açıklamasında bulundu.

İÇ TALEP DARALMASI

Başkan Uysal’ın dün paylaştığı raporda, bir önceki rapor dönemine göre çıktı açığında yapılan aşağı yönlü güncellemenin enflasyon tahminini 1,2 puan aşağı çekmesi bekleniyor.

Altınsaç açıklamasında, “Raporda çıktı açığı yüzde 8 olarak belirtilmiş. Bu ciddi bir iç talep azalması anlamına geliyor.” açıklamasında bulundu.

Altınsaç, kurda yaşanabilecek yukarı yönlü sert hareketlerin de söz konusu tahminlerin değişmesi üzerinde etkili olacağının altını çizdi.

PETROL FİYATLARI

Enflasyon raporunda petrol fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Merkez, Ocak ayı raporunda yer alan ham petrol fiyatları varsayımını 2020 yılı için ortalama 60 dolardan 32,6 dolara çekti. Raporda 2020 yılına ilişkin ABD doları cinsinden ithalat fiyatları varsayımında da, aşağı yönlü güncelleme yapıldı. Bir önceki rapor sonrasında Türk lirasında görülen değer kaybına karşın, ham petrol fiyatlarındaki keskin düşüşe bağlı olarak Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarının yıl sonu enflasyon tahminine katkısının 0,2 puan ile sınırlı kalmasını bekleniyor.

ERKAN: AŞAĞI YÖNLÜ ETKENLER AĞIR BASACAĞINI SÖYLEDİ

Düşük talep etkisinin ve petrol/sanayi emtiasında düşük fiyat baskılarının, enflasyonu aşağı yönlü etkileyebilecekken, kurlarda meydana gelen artış kaynaklı olan maliyet etkisinin ise enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluşturabileceğini söyleyen Erkan, “Merkez Bankası Temmuz ayından sonra enflasyonda daha hızlı bir yavaşlama beklediklerini, düşük emtia fiyatlarının zayıf TL’nin baskısını dengelediğini, bir başka deyişle, enflasyonu yukarı ve aşağı yönlü etkileyebilecek faktörler arasında, aşağı yönlü etken oluşturacak faktörlerin daha ağır basacağını söylemiş oldu.

Merkez Bankası'nın bu varsayımlara dayanarak enflasyon beklentisini düşürdüğü ve bu kapsamda da daha fazla faiz indirimi açısından yer açmış olduğu görülmektedir.” yorumunda bulundu. Erkan sözlerine şöyle sonlandırdı:

Merkez Bankası'nın enflasyon varsayımlarındaki değişiklikler ve ileriye dönük yönlendirmesi, güvercin para politikası duruşunun devam ettiğini göstermektedir. Enflasyonun sene sonunda %7,4 seviyesine, 2021'de ise %5,4 seviyesine düşeceği varsayımı çerçevesinde Merkez Bankası da ekonomik şartların corona virüs nedeniyle zorlaştığı bu dönemde faiz indirmeye devam edecektir.