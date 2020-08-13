Nakdi ücret desteği eylül ayında yatacak mı?

Corona virüsü sebebiyle işten çıkarma yasağı getirilmiş ve işverenlerin kısa çalışma ödeneğine, ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların da nakdi ücret desteğine başvuru yapmaları sağlanmıştı. İşte nakdi ücret desteği ile ilgili son gelişmeler…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ EYLÜL'DE YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı. Yani işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği yeniden uzatılmadığı takdirde hak sahipleri 17 günlük paralarını alabilecek.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.