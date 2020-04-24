Salgın emeklilik planlarını erteletti, BES’te katılımcı sayısı düştü

Corona virüsü salgını, her şeyi olduğu gibi vatandaşların emeklilik planlarını da etkiledi ve Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) katılımlarda ciddi düşüş kaydedildi.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 20 Mart 2020 tarihinde 6 milyon 908 bin olan BES’teki toplam katılımcı sayısı, 17 Nisan 2020 itibarıyla 6 milyon 887 bine geriledi.

Karantina önlemleri nedeniyle ekonominin tarihi düşük kapasiteyle çalıştığı bu bir aylık dönemde BES katılımcı sayısı, 21 bin 664 düştü.

17 Nisan itibarıyla BES’te katılımcıların toplam fon tutarı 109,7 milyar TL oldu.

ÇIKIŞLAR ARTMADI, GİRİŞLER DURDU

Sozcu.com.tr’ye konuşan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, salgın döneminde BES katılımcı sayısında gözlenen düşüşten değil, sistemden çıkış yapanların sayısındaki artıştan değil yeni katılımcı sayısındaki düşüşten kaynaklandığına dikkat çekti.

Nitekim, EGM verileri de bu değerlendirmeyi doğruluyor. Mart’ın ilk haftasında 35 bin 626’ya kadar yükselen BES’teki yeni katılımcı sayısı, 10-17 Nisan haftasında 8 bin 108 ile tarihi düşük seviyelerden birine geriledi.

20 Mart-17 Nisan döneminde BES’te toplamda 46 bin 489 yeni katılımcı giriş yaparken, çıkış yapan sayısı 67 bin 715 oldu. Çıkış yapanların 1892’si emeklilik, 6 bin 876’sı ise cayma hakkını kullananlardan oluştu.

Göçer, karantina döneminde yüz yüze görüşmeler yapılamadığı için BES’te katılımcı sayısını artırmakta zorlandıklarını dile getirdi. Göçer’e göre, salgından sonra insanların tasarruf eğilimleri artabilir ve bu da BES’te katılımcı sayısını olumlu etkileyebilir.

17 Nisan itibarıyla Otomatik Katılım Sistemi’ndeki çalışan sayısı 5 milyon 464 bin, fon tutarı ise 9 milyar 73 milyon TL oldu. OKS’de sözleşme sonlandırma oranı yüzde 76,93 ile yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor.