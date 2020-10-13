Sanayi üretimi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 10.4 yükseldi.

Sanayinin alt sektörler incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı.

AYLIK YÜZDE 3,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.