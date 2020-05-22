Son dakika: Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 99 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı nisan ayı turizm istatistiklerini yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2020 yılı nisan ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,26 oranında bir azalış göstererek 24 238 oldu.

Nisan ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yüzde 10,55’i günü birlik olarak geldi.

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,2 azalış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,2 azalış göstererek 4 262 882 olmuştur.

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen 4 262 882 yabancı ziyaretçinin 32 640 (yüzde 0,77) günübirlikçidir.

-Yabancı ziyaretçi sayısı Nisan’da yıllık -yüzde 99,26

-Yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Nisan döneminde -yüzde 51,20

-Yabancı ziyaretçi sayısı Nisan’da 24 bin 238

-Yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Nisan döneminde 4,26 milyon