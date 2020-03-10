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Suudilerden petrolde fiyat savaşını tırmandıracak hamle

Suudi Arabistan'ın şubatta 9,7 milyon varil olan günlük petrol arzını nisanda yüzde 25 artışla 12,3 milyon varile çıkaracağı öğrenildi. Maksimum kapasitenin de üzerinde olan bu arz seviyesiyle, petroldeki fiyat savaşının kızışması bekleniyor. Rusya'dan da pazarı kaptırmamak için Suudi Arabistan'a aynı şekilde yanıt verme sinyali gelmişti. Suudiler hafta sonu arz kesintisi konusunda Rusya ile anlaşamayınca arzı artırma kararıyla dünyayı sarsmıştı.

Sozcu.com.tr
13:20 -
Haberler Ekonomi
Suudilerden petrolde fiyat savaşını tırmandıracak hamle

Bloomberg’in aktardığına göre, Suudi Arabistan, nisanda günlük petrol arzını 12,3 milyon varile çıkartacak. Piyasada petrolü bollaştırarak fiyatları düşürecek olan bu arz rakamı, şubattaki 9,7 milyon varillik günlük ortalama arzın yüzde 25 üzerinde.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) lideri Suudi Arabistan, petrol fiyatlarında corona virüsü kaynaklı düşüşün önüne geçmek için arz kısıntısını nisanda sürdürme teklinde bulunmuş ancak Rusya’nın bu teklifi kabul etmemesi üzerine rest çekerek arzı artıracağını belirtmiş ve petrol fiyatlarında dibe doğru yarış başlatmıştı.

Bloomberg, 12,3 milyon varillik günlük arzın, Suudi Arabistan’ın kamu petrol şirketi Aramco’nun en yüksek sürdürülebilir kapasitesinin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Rusya dün, pazar payını kaybetmemek için nisanda Suudi Arabistan gibi petrol arzını artırmaya hazır olduğu sinyalini vermişti.

Petrol fiyatlarında dün yüzde 30’a varan düşüş yaşanmış, 1991 Körfez Savaşı sonrasında ilk kez olan bu durum, corona virüsü nedeniyle zaten diken üstünde olan piyasalara büyük darbe indirmişti.

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Son güncelleme: 13:45 10.03.2020
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