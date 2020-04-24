TAV Havalimanları ilk çeyrekte zarar açıkladı

TAV’ın Çarşamba akşamı KAP’a gönderdiği finanasal sonuçlara göre, geçen sene ilk çeyrekte 919.6 milyon lira olan hasılatı da bu çeyrekte 796.2 milyon liraya geriledi.

Şirketin KAP’a gönderdiği diğer bir açıklamada da corona virüsü salgını nedeniyle, şirketin salgın ile mücadele kapsamında alınan uçuş kısıtlaması önlemlerinden büyük oranda etkilendiği belirtilerek, bu nedenle Şubat ayında açıklanan 2020 hedeflerinin artık geçerli olmadığı belirtildi.

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Açıklamada, “Salgın nedeniyle alınan önlemlerin devam süresine ilişkin belirsizlik nedeniyle, şirketimizce, şu aşamada yeni bir 2020 beklentisi paylaşılamamaktadır” denildi.

Salgın nedeniyle, hava yolu yolcu trafiğinde yaşanan düşüşün etkilerini azaltmak için şirketin maliyet azaltıcı önlemler aldığı ve sabit giderlerde önemli miktarda düşüş sağlandığı belirtilerek, belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte revize 2020 hedeflerinin açıklanacağı ifade edildi.

BU SENE ZARAR AÇIKLADI

TAV’dan gönderilen basın bülteninde ise, geçen sene ilk çeyrekte 23.9 milyar euro net kâr elde eden şirketin bu sene ilk çeyrekte 56.1 milyon euro zarar açıkladığı belirtildi.

TAV’ın konsolide cirosu ise ilk çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre yüzde 22 düşüşle 118.5 milyon euro oldu.

Yolcu sayısı geçen yıl ilk çeyreğe göre yüzde 23 düşüşle 10.6 milyona gerileyen şirketin FAVÖK marjı da 11 baz puan düşüşle yüzde 13.6’ya indi. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Bu krize, güçlü bir bilanço yapısı ile girdik ve bu sayede, küresel havacılık sektöründe, bu yeni dönemin zorluklarıyla baş etmeye ve bu dönemden daha da güçlü bir şekilde çıkmaya hazır olan bir şirket olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

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Krizin TAV’ın havacılık sektörü ile ilgili uzun vadeli vizyonunu değiştirmediğini kaydeden Şener, “Sektör, uzun vadede özellikle de gelişen piyasalarda büyümeye devam edecek. Bu nedenle, sınırsız bir süre boyunca işleteceğimiz, defansif trafik özelliklerine sahip olan ve önemli büyüme potansiyeli barındıran Kazakistan’daki Almatı Havalimanı için hisse alım müzakerelerine devam ediyoruz ve bu havalimanının portföyümüze çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz” dedi.

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Şener, Tunus borç yeniden yapılandırma sürecini de sonuçlandırmaya çok yakın olduklarını belirterek, “Salgının yarattığı piyasa oynaklığından kaynaklanan aşırı fiyatların hissemizin gerçek değerini yansıtmadığına inandığımız için, TAV Havalimanları hisselerini Borsa İstanbul’da geri almaya başladık. Bu geri alım için ayırdığımız ödeneği, 200 milyon Türk Lirasına kadar çıkarabiliyoruz” diye konuştu.

İş Yatırım’ın notunda TAV’ın net zarar rakamının nedenleri olarak Atatürk Havalimanı’nın şirket faaliyetlerinden çıkması, Covid-19 salgının olumsuz etkilediği zayıf faaliyet performansı ve iştiraklerden kaynaklanan zarar belirtildi. Notta, “İştiraklerden zararın artışı ise erken kapanan Medine Havalimanı ve burada %50’ye çıkan ortaklık payı ile ATU’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nın katkısının olmamasından kaynaklanmaktadır” denildi. (REUTERS)