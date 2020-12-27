Tedaviler aksadı fatura katlandı

Amerikan Kanser Birliği'nin araştırmalarına göre kanser hastalığının dünya ekonomisine etkisi oldukça ağır. Kanser hastalıkları, küresel GSYH'nin yüzde 1.5'i kadar ekonomiye etki ediyor. Güncel verilere göre yıllık 1.3 trilyon dolar olan kanser faturası, corona virüs nedeniyle daha da artıyor. Uzmanlara göre, salgın nedeniyle kanserin ekonomiye yansıması en az yüzde 50 artacak ve fatura 2 trilyon dolara kadar çıkabilecek. Pandemi döneminde, “Covid-19 kaparım” endişesiyle test yaptırmayan kanser hastalarının çoğunluğunun kanserinin karantina sırasında ilerlediğini ifade eden uzmanlar, bu hastalıkların ileri seviyelerde teşhis edildiğini, hem hastaların yaşam sürelerinin kısaldığını hem de tedavi maliyetlerinin arttığını aktardılar.

AKSAMALAR YAŞANIYOR

Salgın nedeniyle kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavileri gibi kanser uygulamalarında aksamalar meydana geliyor. Bununla birlikte cerrahi işlemler de iptal ediliyor. Akciğer kanseri de tüm kanser türleri içinde en fazla ekonomik harcama yapılan hastalık olarak öne çıkıyor. Covid-19 nedeniyle kanser tanı ve tedavilerinin aksadığını söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, “Hastaneye gitme kaygısı nedeniyle erken dönemde tipik olmayan şikayetler ertelenmekte ve gecikme yaşanabilmektedir. 2018 verilerine göre akciğer kanserinin ülkemizdeki toplam ekonomik yükü 8.7 milyar TL'dir. Maalesef, salgın nedeniyle başta akciğer olmak üzere tüm kanser türlerinin faturası daha da artacaktır” dedi.

YILDA 8.7 MİLYAR TL

En son 2018 yılında açıklanan Türkiye Akciğer Kanseri Raporu'na göre hasta başı ortalama doğrudan maliyetin küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında 48 bin 731 TL olduğunu kaydeden Kocatürk, “Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında 56 bin 478 TL, dolaylı maliyetlerin de dahil edilmesiyle hasta başı ortalama maliyet 175 bin 838 TL oldu. Bu sonuçlara göre, akciğer kanserinin ülkemizdeki toplam ekonomik yükü 8 milyar 791 milyon 885 bin 18 TL/yıl olarak hesaplanmıştır” diye konuştu.

Gelişmekte olan ülkeler daha çok etkileniyor

Sağlık sisteminin corona virüs salgını ile birlikte sarsıldığı bir dönemde kanser teşhis ve tedavileri de ülkelerin ekonomilerine büyük yük getiriyor. Bununla birlikte Amerikan Kanser Birliği'nin analizine göre, kansere bağlı verimlilik kayıpları, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde büyük bir ekonomik yük oluşturuyor. Hem tedavi masraflarının artışı hem de verimlilik kaybı, gelişmekte olan ülkeleri ekonomik anlamda zor durumda bırakıyor.