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Temel ihtiyaç kredisi başvuruları devam ediyor mu? VakıfBank, HalkBank ve Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuçları…

VakıfBank, HalkBank ve Ziraat Bankası tarafından sağlanacak olan Temel İhtiyaç Destek Kredisi’ne başvurular devam ediyor. Corona virüsünde ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar, üç kamu bankası tarafından verilecek olan 10 bin TL’ye kadar, 36 ay vadeli ve ilk 6 ay geri ödemesiz krediler internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Peki temel ihtiyaç destek kredisine başvuru nasıl yapılıyor? Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları belli oldu mu? 10000 TL kredi başvuruları için şartlar neler? İşte detaylar…

12:19 -
Haberler Ekonomi
Temel ihtiyaç kredisi başvuruları devam ediyor mu? VakıfBank, HalkBank ve Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuçları…

Corona vürüsü, ekonomik olarak birçok kişiye zor günler yaşatıyor. Dükkanlarını açamayan, işlerine gidemeyen vatandaşlar, devlet tarafından yürürlüğe giren tedbirleri aratmaya başladı. En çok aratılan konuların başında ise temel ihtiyaç destek kredisi geliyor. 10 bin TL'ye kadar, 36 ay vadeli ve ilk 6 ay geri ödemesiz olarak verileceği açıklanan krediye başvuru yapmak isteyen ihtiyaç sahipleri, başvuruların nasıl olacağını merak ediyor. 1 Nisan'dan beri üç devlet bankası başvuruları almaya başladı. Peki temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları nasıl yapılıyor? Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte Temel İhtiyaç Destek kredisi hakkında bilinmesi gereken her şey…

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.

Foto: DepoPhotos

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL’lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz.” demişti.

Foto: DepoPhotos

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL KULLANILACAK?

Krediye başvuru yapan ve olumlu sonuçlandığına dair SMS yoluyla bilgilendirilen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredileri aktif hale getirebilecek. Kredisi onaylanan kişilerin, krediyi aktif hale getirmesi için şu yolları uygulaması gerekir;

Uygulamalardaki ‘İhtiyaç Kredisi' sekmesine tıklayarak, ‘Temel destek ihtiyaç kredisini seçin. Sonrasında ise talep ettiğininiz miktarı ve vade sayısını seçmeniz gerekiyor. Devam sekmesine basarak işlemi sonuçlandırın.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

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Berat Albayrak Corona Ekonomi Halkbank İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanı Vakıfbank Ziraat Bankası
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