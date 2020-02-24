TOKİ İzmir Karabağlar kura çekiliş sonuçları sorgulama: İsim isim kura sonucu listesi yayımlandı mı?

TOKİ tarafından yürütülen “Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinde” ilk kura İzmir Karabağlar Projesinde gerçekleşti. Halkapınar Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen kura çekiminde Karabağlar'daki yapılması planlanan 750 konut için kura çekimi yapıldı. TOKİ kura sonuçlarının isim isim listesini henüz internet sitesinde paylaşmadı. TOKİ isim isim kura sonuçları listesi ve kura sonuçları internet sorgulama sayfasının gün içinde toki.gov.tr adresinde yayımlanması bekleniyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

KURALAR NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİ

Noter huzurda gerçekleşen kura çekimine katılan binlerce aile heyecan yaşarken, kuradan ismi çıkanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Kadriye Baruthan ise çok mutlu olduğunu evi hasta oğluna bırakmak istediğini dile getirirken, Necla Tırakçı (65) da 44 yıldır kirada oturduklarının ve kendi evine geçme şansını yakaladıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

55 yaşındaki İbrahim Yılmaz da sürekli kirada oturduğu söyleyerek, “O kadar mutluyum ki anlatamam. Allah nasip ederse ilk defa bir evim olacak. Bizim oralarda şapka sevinçten çıkartır. Ben de çok sevindiğim için şapkamı fırlattım. Allah ihtiyacı olan herkese nasip etsin” ifadelerini kullandı. (İHA)