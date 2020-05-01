Trump’ın Suudi Arabistan’ı tehdit ettiği ortaya çıktı

Corona virüsü salgını, dünyada petrole olan talebin dibe vurmasını sağladı. Bunun enerji şirketlerine faturası ağır oldu. Tam bu süreçte Suudi Arabistan'ın Rusya ile fiyat savaşına girmesi, ABD'yi kızdırdı.

Başkan Donald Trump'ın, petrol fiyatlarının tarihi çöküş yaşamaya başladığı dönemde, 2 Nisan'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman’ı arayarak tehdit ettiği ortaya çıktı. Reuters'ta yer alan habere göre Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi kesmemesi durumunda, ABD askerlerinin ülkesinden geri çekilmesini düzenleyecek yasaları engellemeyeceğini söyledi.

75 YILLIK MÜTTEFİKLİĞİ BİTİRECEKTİ



Trump ile Bin Selman arasındaki görüşmeden 1 hafta önce Cumhuriyetçi senatörler Kevin Cramer ve Dan Sullivan, ABD askerlerini, Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Suudi Arabistan'dan çekilmesi için tasarı hazırlamıştı.

Konuya yakın dört ayrı kaynağın Reuters'a bildirdiğine göre ABD, ilk kez Suudi Arabistan'ı 75 yıllık müttefikliği bitirmekle tehdit etti. Bu konuşmanın ardından 10 Nisan'da OPEC'in üretimi durdurma kararı almasının, corona virüsü salgınının ortasında Beyaz Saray'ın kazandığı diplomatik bir zafer olduğu kaydedildi.

PRENS SELMAN ODADAKİLERİ ÇIKARTTI



İddiaya göre görüşme sırasında Trump'ın tehditlere başlaması üzerine Bin Selman, odasındaki herkesi dışarı çıkararak konuşmaya tek başına devam etti. ABD Başkanı, “Biz sizin petrol sanayinizi korurken, siz bizimkini yok ediyorsunuz” dedi.

Reuters muhabiri çarşamba günü Beyaz Saray'daki toplantıda Trump'a, askerleri çekmeyle tehdit edip etmediğini sordu. ABD Başkanı, “Bunu kendisine söylememe gerek bile yok! Kendisi (Bin Selman) Vladimir Putin ile anlaşmakta zorluk yaşıyordu ki Putin, çok makul bir insandır. Prens Selman ile telefonda konuştuk. Sonunda problemi çözdüler” yanıtını verdi. Suudi Arabistan Yönetimi, konuyla ilgili yorum talebini cevapsız bıraktı.

‘PETROL KARTELİ’ TRUMP’IN HEDEFİNDE

Donald Trump'ın salgın sürecindeki en büyük hedeflerinden biri, ABD petrol endüstrisini korumak. ABD Başkanı, salgın öncesi dönemde de uzun süre ‘petrol karteli'nin gereksiz üretim kesintileri yaparak, ABD vatandaşlarının benzine yüksek fiyatlar ödemesine neden olduğunu söylemişti. Trump bu kez kendisi üretimin kesilmesini talep etti.