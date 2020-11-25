Turizmde desteksiz geri dönüş çok zor

Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59.4'lük azalma ile 1.7 milyon yabancı turist ağırlayan sektör, yılın ilk 10 ayını ise sadece 11.2 milyon turistle kapattı.

Açık olan otellerin yeniden kapanışa geçtiği bu dönem, kasım ve aralık aylarının da zorlu geçeceğine işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 3'üncü dalga için 2021'i göstermesi tüm dünyada en büyük darbeyi alan turizmde de “uzun süreli destek” taleplerini güçlendirirken, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, “Pandeminin yeniden yoğunlaşmasıyla turizmin durduğunu söyleyebiliriz. Otellerin büyük bölümü kapalı. Açık olanların da çoğu geçici kapanma kararı almış durumda. Sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni desteklerin sağlanması çok önemli. Turizm sektörü 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır” dedi.

Eresin yaz döneminde iç turizmin ardından İngiltere, Rusya, Ukrayna ve kısmen Almanya'dan başlayan turist girişlerinin kıyı otellerine can suyu olduğunu şehir otellerinin ise sessiz kaldığını aktardı.

KREDİ YAPILANDIRMASI ŞART

Müberra Eresin, turizm sektörünün bu süreci atlatarak ayakta kalabilmesi için bu yıl sonuna kadar geçerli KDV indirimleri, normalleşme desteği, kısa çalışma ve ücretsiz izin gibi istihdam uygulamaları ile vergi düzenlemelerinin devamının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Eresin, “Ayrıca sektör kuruluşlarının kredi yapılandırmaları veya yeni krediye ulaşmaları için oluşturulacak Kredi Garanti Fonu devam ettirilmeli” diye konuştu.