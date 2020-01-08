Türk Akımı Projesi nedir?

Türk Akımı, Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesinin adıdır. Projenin önerisi Türkiye’ye yaptığı bir devlet ziyareti sırasında, 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı. Daha önceden yapılması planlanan “Güney Akım Projesi”nin yerini alan proje 10 Ekim 2016 tarihinde imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma ile resmiyet kazandı.

Rusya’nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak olan TürkAkım’ın açılışı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi.

Vladimir Putin, Rus doğal gazının Türkiye’ye 30 yıldır ihraç edildiğine dikkat çekerek, “Önce Rus doğal gazını Trans-Balkan gaz boru hattı üzerinden Türkiye’ye aktarıyorduk. Sonra doğrudan Mavi Akım üzerinden vermeye başladık. Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldı” diye konuştu.

Putin, “TürkAkım ile ilk hattan Batı Sibirya yataklarından doğal gaz, ikinci hat ile de doğal gaz Türkiye üzerinden Balkanlar’a, Bulgaristan ve Yunanistan ve Sırbistan’a sevk edilecek. Rus doğal gazının TürkAkım ile Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevk edilmesi sadece Türkiye ekonomisine ve Karadeniz bölgesine değil, birçok Güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu tesir edecek ve genel anlamda Avrupa enerji piyasasının güvenini sağlayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projenin hattının deniz bölümünün tamamlanması münasebetiyle değerli dostum Putin ile geçtiğimiz yıl yine İstanbul’da bir tören düzenlemiştik. Allah’a hamdolsun geride bıraktığımız bir sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve işte şimdi de açılışı yapıyoruz. Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. TürkAkım Projesi’nin ülkemiz ve bu haktan faydalanacak tüm dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

DHA