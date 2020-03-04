Türk bira sektöründe corona virüs riski

Anadolu Efes’in geride bıraktığı 50 yılın değerlendirildiği toplantıda konuşan Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, “2019 verilerine göre Türkiye bira pazarında daralma var. Tüketicinin fiyat baskısı nedeniyle olduğunu gözlemliyoruz, ekonomik konjonktürün etkili olduğunu düşünüyoruz. Çok iyi başlamasak da 2020 için daha fazla umutlu olmak istiyoruz. Sektörümüzde fiyat çok önemli. Sektörün en önemli sorunu fiyat baskısı” diye konuştu.

BİRA ÜRÜNLERİNDE VERGİ YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE

Ağırbaş’ın verdiği bilgiye göre, bira ürünlerine yüzde 60’ı aşan oranda vergi uygulanıyor. Operasyonlarında corona virüsün etkilerini hissedip hissetmedikleri ile ilgili bir soru üzerine ise Ağırbaş, “Corona virüs tüm tedarikçilerimizle check ettiğimiz bir konu. Çin’den satın aldığımız bir ham maddemiz yok. O açıdan kendimizi şanslı görüyoruz” dedi ve ekledi:

“Çin ihraç ülkelerimizden bir tanesi. Etkileneceğini düşünüyoruz. Düşündüğümüzden daha hızlı büyüyen bir olumsuz etki var, dünya açısından da böyle. Ama Çin üretim yaptığımız bir yer değil. Biz de Çin’e ihracatla ilgili gerekiyorsa tekrar planlarımızı gözden geçirmek zorunda kalabiliriz.”

“İHRACAT ETKİLENEBİLİR”

Ağırbaş, “Corona virüsün hız kazanmasıyla birlikte şirketin 2020 tahminlerinde bir revizyon söz konusu olabilir mi?” sorusu üzerine ise şöyle konuştu:

“70’den fazla ülkeye ihraç yapıyoruz ve çok yakından takip ediyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerde de etkilenmeler söz konusu. Özellikle Çin’deki sınırlı olan ihracatımız -ama yine de önemli bir rakam- etkilenebilir. Update (güncelleme) etmeyi düşünebiliriz. Muhtemelen ilk çeyrek sonunda açıklamak durumunda kalabiliriz.”

Ağırbaş, Çin’e Rusya’daki üretim tesisleri üzerinden ihracat yaptıklarını söyledi ancak Çin pazarındaki toplam satışlarına ilişkin bir bilgi vermedi.