FETÖ’nün medya üssü ofis projesi oluyor

Ümraniye Belediye Başkanlığı, Saray Mahallesi'nde, yer alan 6 bin metrekarelik arazide kat karşılığı kültür merkezi inşaatını yaptırmak üzere 2011 yılında ihale açtı. 8 Eylül 2011 tarihinde yapılan ihaleyi Özgün Işık Grubu Ortaklık Girişim İşletmesi kazandı.

Ancak bir süre sonra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı STV'nin de içinde yer aldığı Samanyolu Medya Grubu'nun bu Ümraniye Belediyesi'nin inşa ettirdiği kültür merkezi binasına taşınacağı ortaya çıktı. O dönemde basında yer alan haberlere göre FETÖ, binaya taşındıktan sonra gruptaki televizyon kanalı sayısını 6'dan 10'a çıkartacaktı.

BELEDİYE MÜHÜRLEDİ

Stüdyolardan oluşan 9 kat bodrum ve 8 kat çalışma alanın yer aldığı binanın kaderi 2013 yılında gerçekleştirilen 17-25 Aralık Operasyonu'nun ardından değişti. Ümraniye Belediyesi, kendi arazisi üzerinde ihale ettiği inşaatı tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle durdurdu.

Ümraniye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, yaptığı incelemelerin ardından kaçak yapılaşma ve proje ihlali nedeniyle inşaatı 22 Mayıs 2014 tarihinde mühürledi. 63 bin 153 metrekare toplam inşaatı olan ve yüzde 40'ı tamamlanabilen bina uzun yıllar atıl olarak kaldı.

İHALE İLE SATILDI

Samanyolu Medya Grubu'nun taşınacağı kültür merkezi, inşaatı durdurulduktan 4 yıl sonra 26 Nisan 2018'de Ümraniye Belediyesi tarafından satışa sunuldu. Yaklaşık 73 milyon lira değer biçilen araziye ilk ihalede teklif gelmezken, ikinci defa yapılan ihalede Yapı&Yapı arazinin sahibi oldu.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre, şirket kısa bir süre önce binada yeniden yapım faaliyetine başladı. Şantiyeyi aktif hale getiren Yapı&Yapı inşaat alanını 63 bin metrekareden 80 bin metrekareye çıkarttı. Bir vinç kurarak toplam 17 katlı binaya birkaç kat daha ekleyecek olan firma, projeyi de kültür merkezinden ofis projesine çevirdi.

Davet usulü ihalelerin gözdesi

Orjin Grup ve İstinye Park'ın ortaklarından Zafer Yıldırım'ın sahibi olduğu Yapı&Yapı şirketi son yıllarda kamudan aldığı ve toplamı milyarlarca lirayı bulan ihalelerle dikkat çekiyor. 21-B olarak bilinen “davet usulü” yöntemiyle çok sayıda projeyi hayata geçiren firma, halihazırda İstanbul Finans Merkezi'ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki KİPTAŞ'ın projesinin inşaatını yürütüyor.

Emlak Konut GYO'nun Başakşehir'deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yap & Yap, kamudan aldığı çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor. Ankara AKM ve Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın projeleri arasında yer alıyor.