10 yaşındaki kayıp çocuk metruk binada ölü olarak bulundu

Şehit İbrahim Kundakçı mahallesindeki evlerinden dün saat 15:00 sularında ayrılan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar eve gelmeyince Ayşe ve Muzaffer Bekar çifti mahallede çocuklarını aramaya çıktı.

Aramadan bir sonuç alamayan aile akşam saatlerinde Kadirli ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Olayı duyan mahallelilerde küçük çocuğu aramaya başladı.

YIKILAN DUVARIN ALTINDA BULUNDU

Gece saat 23:30 sıralarında Yusuf Efe Bekar'ın yaşadığı evin bir üst sokağında metruk bir evin yıkılmış sur duvarının altında küçük çocuğu kanlar içinde bulan mahalleliler durumu 112'ye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Efe Bekar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük çocuğun cansız beden otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. (İHA)