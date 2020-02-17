17 Şubat On Numara sonuçları açıklanıyor! İşte MPİ On Numara’da haftanın şanslı rakamları!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta pazartesi günü düzenlenen On Numara şans oyununda 915. hafta çeklişi bu akşam yapılacak. Saat 21.15’te başlayacak çekilişin ardından şanslı 22 rakam arasından 10 rakamı doğru bilenler büyük ikramiyeyi kazanacak. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 4 kişi, kişi başı 149 bin lira kazanmıştı. İşte 17 Şubat MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara şans oyununda bu akşam 915. hafta çekilişi saat 21.15’te başlayacak. Çekiliş sonuçları ilerleyen dakikalarda açıklanacak. On Numara sonuçları açıklandığında sayfamızda yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.