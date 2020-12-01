18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik 26-27-28-29 Kasım tarihlerinde yoğunlaştırılmış corona virüsü salgını denetimi gerçekleştirdi.

8 bin 168 pazar yeri kontrol edilirken, tedbirlere uymayan 557 pazaryeri esnafına idari para cezası uygulandı. Ayrıca, beş pazarcı hakkında da cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

18 BİN 747 KİŞİYE PARA CEZASI

267 toplu ulaşım aracının kapasite sınırlamasına uymadığı tespit edildi. Tedbirlere uymayan 586 toplu ulaşım aracına idari para cezası uygulanırken, 4 bin 504 toplu ulaşım aracının sahipleri/işletmecileri/sürücüleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AVM denetimleri sonucunda ise tedbirlere aykırı davranan 135 AVM'ye para cezası uygulanırken, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan denetimlerde maske takılması zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18 bin 747 kişiye idari para cezası verilirken, maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. (İHA)

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