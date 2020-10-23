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2 Kasım’da okula hangi sınıflar gidecek?

Corona virüsü nedeniyle okullar yüz yüze eğitime kademeli olarak geçiş yapıyor. Son yapılan açıklamaya göre, 5. ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime 2 Kasım'da başlayacak.

Güncellenme: 13:06, 23/10/2020
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2 Kasım’da okula hangi sınıflar gidecek?

Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri ardından 2, 3, 4'üncü sınıflar ile 8 ve 12'inci sınıflar da yüz yüze eğitime kademli olarak geçti. Öğrenciler derslerine aynı zamanda online eğitimle de devam ediyor.

2 KASIM’DA OKULA HANGİ SINIFLAR GİDECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre;

“Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halan uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz” dedi.

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Corona Cumhurbaşkanı Milli Eğitim Bakanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan yüz yüze
Yayınlanma Tarihi:11:59,
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