2 Kasım’da okula hangi sınıflar gidecek?

Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri ardından 2, 3, 4'üncü sınıflar ile 8 ve 12'inci sınıflar da yüz yüze eğitime kademli olarak geçti. Öğrenciler derslerine aynı zamanda online eğitimle de devam ediyor.

2 KASIM’DA OKULA HANGİ SINIFLAR GİDECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre;

“Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halan uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz” dedi.