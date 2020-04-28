35 kişide ‘corona’ tespit edilen huzurevi karantinaya alındı

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere 35 kişinin Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından huzurevi karantinaya alındı.

57 huzurevi sakininin kaldığı 15 personeli bulunan huzurevi girişine, ”Tam karantina uygulanmakta olup kuruluşa giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” yazılı uyarı notu asıldı.

Huzurevi önünde polis ve bekçi de nöbete başladı. Dezenfeksiyon çalışması yürütülen huzurevinde sağlık ekipleri de kontrollerini sürdürüyor. (İHA)

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı can kaybı 2 bin 900’e, toplam vaka sayısı ise 112 bin 261’e ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 131 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 95 kişi de hayatını kaybetti.