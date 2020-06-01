65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izni hangi kanallardan alınıyor?

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle corona virüsü sebebiyle uzun süredir kapalı olan birçok işletme tekrardan açıldı. Seyahat yasağı da tüm illerde sonlandırıldı. Ancak, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşların şehirler arası seyahat etmesi için izin belgesi alması gerekiyor. İşte 65 yaş üstü seyahat belgesi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINACAK?

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama ile 65 yaş üzeri vatandaşların memleketlerine gitmesinin önünü açıldığını belirtti. 65 yaş üstü kişiler memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin alabilecek.

E DEVLET SEYAHAT İZNİ BAŞVURUSU



SEYAHAT İZNİ NEREDEN ALINACAK?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü seyahat izinleriyle ilgili açıklamada bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

* 81 il valiliğine ‘65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar için Seyahat İzin Belgesi’ konulu genelge gönderilmiştir ve hemen ardından 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden Seyahat İzin Belgesi başvuru yapabilmesi için e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi buna uygun hale getirilmiştir.

65 YAŞ SEYAHAT İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet ile alınabiliyor. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

Ayrıca 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, Alo 199 Vefa Destek Hattı'nı arayarak da seyahat izin belgesi alabiliyor.