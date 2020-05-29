65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün?

Dün yapılan kabine toplantısı ile birlikte corona virüsü ile ilgili atılacak normalleşme planı belli oldu. 1 Haziran itibariyle birçok işletme tekrardan açılacak. Ayrıca büyükşehirleri de kapsayan seyahat yasağı da sonlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü belirli saatlerde sokağa çıkabileceğini söyledi. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara, haftanın bir günü belli saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Türkiye'de bu hafta sonu bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak fakat 65 yaş üstünde olan vatandaşlar 31 Mayıs Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINACAK?

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama ile 65 yaş üzeri vatandaşların memleketlerine gitmesinin önü açıldı. 65 yaş üstü kişiler memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili Kaymakamlıktan yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin alabilecek. İzinler Kaymakamlıklardan alınabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar; “Seyahat İzin Belgesi” taleplerini, 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.