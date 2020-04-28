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Adalet Bakanı Gül’den önemli açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı koyuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi" açıklamasında bulundu. Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttıklarını ifade eden Gül, 15 Haziran'a kadar uzatılan adliye ertelemesinin ihtiyaç halinde erkene çekilebileceğini söyledi.

14:24 -
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’de corona virüsü önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı’nın açıklamalarından satır başları:

* Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttık. Sayın Cumhurbaşkanımız adliye ve icralardaki ertelemelerin 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

* Corona virüsü salgınının gidişatına göre bu süre öne çekilebilir. Bizim için bu dönemin kahramanları infaz koruma memurlarıdır.

* Ceza infaz kurumuna gelen kişinin ilk muayenesi yapılmakta, hastalık belirtisi olmadığında 14 gün karantinaya alınmaktadır.

* Her türlü hijyen malzemeleri düzenli ve bedelsiz verilmektedir.

120 TUTUKLU CORONAYA YAKALANDI

* 4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi”

Abdulhamit Abdulhamit Gül Adalet Bakanı Corona Gül infaz Sağlık Türkiye
Son güncelleme: 14:56 28.04.2020
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