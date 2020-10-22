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Adana’da cezaevinde yangın

Adana’da üç yıl önce çıkan yangın sonucu 3 çocuğun yaşamını yitirdiği E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dün gece yine yangın çıktı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Güncellenme: 10:42, 22/10/2020
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Adana’da cezaevinde yangın

Merkez Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü’nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, gece yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 3 itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de yer aldığı çok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, 3 yıl önce de yine aynı cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıkmış, 3 çocuk mahkum hayatını kaybetmişti. (İHA)

Adana çevik kuvvet Çocuk ÖZEL HAREKAT Polis yangın
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