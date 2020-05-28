Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adliyeler ne zaman açılıyor? Davalar görülmeye ne zaman başlayacak?

Corona virüs salgını nedeniyle adliyeler bir süre kapalı durumda. İlk tarih olarak adliyeler 30 Nisan tarihinde açılacaktı ancak süre uzatıldı. Davalar görülmeye ne zaman başlayacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

13:59 -
Haberler Gündem
Adliyeler ne zaman açılıyor? Davalar görülmeye ne zaman başlayacak?

Mahkemeleri de kapsayan, hakim, savcı ve adliye çalışanları corona virüs salgını nedeniyle adli tatil yapıyor. Mahkemede işlemleri olan vatandaşlar ve adliylerin açılmasını bekleyen çalışanlar adli tatil ne zaman bitiyor merak ediyor.

DAVALAR NE ZAMAN GÖRÜLMEYE BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

“Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan’da dolan tarihini 15 Haziran’a kadar uzatıyoruz”

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti.

Corona Cumhurbaşkanı dava savcı tatil
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more