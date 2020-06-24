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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verileri… Son depremler listesi!

Deprem gerçeği bir kere daha kendini gösterdi ve Bingöl’de yaşanan deprem can ve mal kaybına neden oldu. Depremin ardından yurdun farklı noktalarında ufak sarsıntılar devam ederken vatandaşlar son depremleri araştırıyor.

11:25 -
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verileri… Son depremler listesi!

Son günlerde yaşanan depremler vatandaşların korku ve panik yaşamasına neden oluyor. Yurdun çeşitli yerlerinde farklı büyüklüklerde depremler gerçekleşirken vatandaşlar güncel son depremleri merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Bingöl Boğaziçi Üniversitesi deprem son depremler
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