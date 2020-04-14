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AKİT TV sunucusu coronadan hayatını kaybetti

Gazeteci ve AKİT TV sunucusu Yücel Süleyman Usta (55) corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta'nın hayatını kaybetmesinden dört saat sonra da annesi Nurhayat Usta'nın (80) şeker hastalığından hayata veda ettiği belirtildi.

18:19 -
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AKİT TV sunucusu coronadan hayatını kaybetti

Yücel Süleyman Usta, 29 Mart günü sosyal medya hesabından, “Son test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hastaneye karantinaya kaldırılıyorum. Önce Allah’a sonra sağlıkçılara emanetim. Dualarınızı esirgemeyin” mesajını paylaşmıştı.

Usta yapılan tüm tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Gazeteci Usta’nın ardından bir kötü haber de annesinden geldi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Nurhayat Usta da gazetecinin hayatının kaybetmesinden dört saat sonra hayata veda etti. Yücel Süleyman Usta ve annesi Nurhayat Usta bugün kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi. (İHA)

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Son güncelleme: 18:21 14.04.2020
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