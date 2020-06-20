AKOM açıkladı: İşte son iki günde en çok yağış alan ilçe!

İBB AKOM tarafından hazırlanan ve toplam yağış miktarlarının paylaşıldığı “Kuvvetli Sağanak Yağış Raporu”na göre 18-19 Haziran 2020 tarihlerinde, İstanbul'un güneyinde kalan şehir merkezinin daha çok yağış aldığı görüldü.

Avrupa Yakası'nda en fazla yağış metrekareye 77 kilogram ile Güngören ilçesinde, Anadolu Yakası'nda ise metrekareye 54 kilogram yağış ile Tuzla ilçesinde ölçüldü.

PERŞEMBE VERİLERİ

18 Haziran 2020 Perşembe günü il genelinde en fazla yağış; metrekareye 34.6 kg ile Çekmeköy'de, metrekareye 25.9 kg ile Kartal'da, metrekareye 23.8 kg ile Silivri'de, metrekareye 22.6 kg ile Güngören ilçelerinde yaşandı. İl genelinde ortalama metrekareye 17.4 kg yağış düştü.

19 Haziran 2020 Cuma günü il genelinde en fazla yağış; metrekareye 54.5 kg ile Tuzla, metrekareye 48.6 kg ile Güngören, metrekareye 28.2 kg ile Sarıyer, ilçelerinde ölçüldü. İl genelinde ortalama metrekareye 24 kg yağış kaydedildi.

İBB EKİPLERİ SAĞANAK BOYUNCA TEYAKKUZ HALİNDEYDİ

Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeni meydana gelen olumsuzluklara müdahale etti.