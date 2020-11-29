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AKP’li Özhaseki’nin tedavisi tamamlandı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde corona virüsü tedavisi gören AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Özhaseki, taburcu olmadan önce hastane personeli ile birlikte poz verdi.

Güncellenme: 17:23, 29/11/2020
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AKP’li Özhaseki’nin tedavisi tamamlandı

Corona virüsü tedavisinin ardından taburcu olan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Bugün itibarıyla Covid-19 tedavimiz başarıyla tamamlandı ve Kayseri Şehir Hastanesi'nden taburcu edilirken işlerini canla başla yapan sağlıkçılarımız ile vedalaştık.

*Modern, konforlu ve son teknolojiyle donatılmış Şehir Hastanelerimizin sağlıkta adeta devrim niteliği taşıdığını tekrardan görmüş oldum.

*Hekiminden hemşiresine; hasta bakıcısından tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İHA

Özhaseki, taburcu olmadan önce hastane personeli ile birlikte poz verdi.

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