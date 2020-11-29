AKP’li Özhaseki’nin tedavisi tamamlandı

Corona virüsü tedavisinin ardından taburcu olan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Bugün itibarıyla Covid-19 tedavimiz başarıyla tamamlandı ve Kayseri Şehir Hastanesi'nden taburcu edilirken işlerini canla başla yapan sağlıkçılarımız ile vedalaştık.

*Modern, konforlu ve son teknolojiyle donatılmış Şehir Hastanelerimizin sağlıkta adeta devrim niteliği taşıdığını tekrardan görmüş oldum.

*Hekiminden hemşiresine; hasta bakıcısından tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İHA