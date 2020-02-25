Alışveriş merkezinde park yeri kavgası

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LE 8492 plakalı araç sürücüsü ile 34 BLN 403 plakalı aracın sürücüsü araç park etme yeri yüzünden birbirine girdi.

Otoparkta iki sürücü de kattaki tek park alanına aracını park etmek istedi. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Alışveriş merkezinin güvenliklerinin ayırmakta güçlük çektiği kavgada sürücüler hafif yaralandı.

Birbirlerine zarar veren sürücüler aynı zamanda sözlü tehditlerde de bulundu.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polisler birbirinden davacı olan sürücüleri karakola götürdü.

Geçtiğimiz hafta aynı alışveriş merkezinde bir çocuğun bıçaklanmasıyla sonuçlanan başka bir kavga da meydana gelmişti. (İHA)