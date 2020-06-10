Ameliyatla ayırılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye’ye döndü

Antalya’da kafaları yapışık halde dünyaya geldikten sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye’ye döndü.

NE OLMUŞTU?

Alanya'da, ev kadını Fatma ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri, 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

Evrensel çiftinin Derman ve Yiğit ismini verdiği siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderildi.

Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit’in beyinleri ayrı olmasına rağmen beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının, cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen aralık ayında gönderildikleri Londra'da bir dizi ameliyat geçiren siyam ikizleri, birbirlerinden ayrıldı. İkizler Türkiye’ye döndü.

Ayrıntılar geliyor…