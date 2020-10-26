Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ara tatil uygulaması bu sene de devam ediyor. Hem öğrenciler hem de veliler özellikle pandeminin artış gösterdiği bu günlerde tatilin ne zaman olacağını merak eder oldu. İşte MEB’in takvimine göre okulların tatil olacağı günler…

ARA TATİL NE ZAMAN?

* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de,

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.