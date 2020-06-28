‘Arınç’a inanacak kadar aptal değilim’

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu programda Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. “Hiçbirimiz masum değiliz” diyen Arınç, bu örgüt tarafından kandırıldıklarını belirterek şöyle demişti: Kendilerini bu kadar gizleyen çok kötü, çok hesaplı bir örgütle karşı karşıyayız. İnsanlar bir yönüyle eğitime, bir yönüyle maneviyatına bakarak bunlara inandılar.

Bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz hiç birimiz. FETÖ'cülük bana yapılan en büyük iftira olur. Bu sözün arkasından başkalarına da sormanız gerekir. Benim söylediğim sözleri Binali Yıldırım da söyledi. Tayyip Erdoğan da söyledi. Onların etkinliklerin de Ali Babacan da vardı, Ahmet Davutoğlu da…

Arınç'ın bu sözlerine tepki AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner'den tepki geldi. Metiner şunları söyledi: ‘FETÖ'cülerin nasıl takiyeci olduklarını bilen bilir. Televizyonda meydanı boş bulunca yağıp gürleyen o şahıs benim nazarımda FETÖ'nün amaçlarına hizmet eden ve siyasi hayatının her aşamasında FETÖ'cülere yardım eden biri olarak siyasi mevta hükmündedir. Yalanın batsın senin.

TEZGAH KURDUNUZ

Kim FETÖ'cülerin düşmanıysa, sen de onun düşmanısın. Kim FETÖ'nün dostuysa sen onun dostusun. Suçlu olduğun halde güçlü görünerek üste çıkmaya çalışıyorsun. Canımızı fena halde sıkıyorsun. Yeter artık. FETÖ'nün siyasi emellerine nasıl hizmet ettiğine benim gibi binler tanıktır. FETÖ hamiliğini bilmeyen yoktur.

FETÖ'cülerin kökünün kazınmak istendiği o süreçte sen, mağdur edebiyatının arkasına sığınıp Reis'e aba altından sopa göstermedin mi ? Cübbemi giydirmeyin bana demedin mi ? Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu ile beraber Reis'i nasıl Ak Parti'nin başından uzaklaştırmak için tezgah kurduğunuzu anlatmama gerek yok.

Yüce Divan oylamasında FETÖ'nün istediği doğrultuda oy kullanmadın mı? FETÖ siyaseten ne istediyse onu yaptın. Suçlu olduğun halde güçlü görünerek üste çıkmaya çalışıyorsun.