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Arınç’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na ‘damat’ yanıtı

Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın dünkü açıklamalarına yanıt verdi. “Sayın Başsavcı açıklamalarınız her haliyle yanlıştır. Hukuk kurallarına ve etik kurallara aykırıdır” diyen Arınç, “Siz bu açıklamalarınızla bizlere kötü bir yeni yıl kutlaması yaptınız” ifadesini kullandı.

09:46 -
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Arınç’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na ‘damat’ yanıtı

Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Arınç, damadı Ekrem Yeter’in yargılanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın “Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Biz onu istinafa götürdük, kararın bozulacağını düşünüyorum. Dosyada ciddi deliller vardı” sözlerine yanıt verdi.

“YARGILAMA SÜRECİNİ ETKİLEYEBİLİR”

Açıklamanın “haysiyet cellatlarına malzeme verdiğini” öne süren Arınç, “Siz yargıyı ve adaleti temsil ediyorsunuz. Adli konu üzerinde isim ve olay zikrederek sübjektif görüş beyan edemezsiniz” dedi.

İki buçuk yıl süren davanın usul ve yasaya uygun devam ettiğini ve halen kesinleşmemiş bir yargı kararı olduğunu kaydeden Arınç, açıklamaların yargılama sürecini etkilemeye yönelik olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

İşte Arınç’ın yanıtı:

Ankara Bülent Arınç damat mahkeme Twitter Yeter
Son güncelleme: 09:57 01.01.2020
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