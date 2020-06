Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken uyarı!

Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* Maske ve mesafe, sadece dış ortamda ve yabancılara karşı kullanacağımız koruyucu önlemler değildir.

* Aile büyüklerimizi ziyarete gittiğimizde; konu, komşu, dost, akrabalarla ev oturmalarında; söz, nişan, sünnet, mevlüt, taziye gibi cemiyetlerde maske ve mesafe çok daha önemlidir. Hastalık en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor.

* Bu virüsü size bulaştıracak veya sizin virüsü bulaştırabileceğiniz kişiler çoğu zaman tanımadığınız yabancılar değildir. Tanıdığınız, sevdiğiniz, dost ve arkadaşlarınızdan virüsü alma veya onlara bulaştırma olasılığınız çok daha yüksektir.

* Birlikte çay içip, yemek yediğiniz; sarılıp, tokalaştığınız; sohbet, muhabbet ettiğiniz; piknik, mangal, spor yaptığınız; evlerinize teklifsiz girip çıktığınız arkadaşlarınız, akrabalarınız, komşularınız, dostlarınızdan virüsü kapma olasılığınız çok daha fazladır.

* Sevgimizi, saygımızı, ilgimizi, sevincimizi, üzüntümüzü, coşkumuzu eskisinden farklı, dokunmadan, yakınlaşmadan, uzakları yakın kılan gönlümüzle, sözlerimizle ifade edip, paylaşalım. Eskisi gibi olamayız.

* Hane halkımız dışında istisnasız herkesle, her zaman, her yerde ve her koşulda mesafemizi koruyalım ve maskelerimizi karşılıklı olarak usulüne uygun olarak takalım.