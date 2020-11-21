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Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?

Kasım celbi ile 23-25 Kasım tarihlerinde askere gidecek vatandaşların sevk tarihleri ertelendi. Milli Savunma Bakanlığı, corona virüsü sebebiyle yeni sevk tarihlerini açıkladı.

Güncellenme: 09:48, 21/11/2020
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Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?

Bakanlıktan yapılan açıklamada; kasım celbi ile askerliğe gideceklerin yeni sevk tarihlerinin bir ay ertelendiği ve 22-24 Aralık 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

“Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir”

BEDELLİ ASKERLİK ALIMLARI

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada; bedelli askerlerin sevklerinin daha önce belirlenen 19-21 Kasım 2020 tarihlerinde olacağı duyuruldu.

Bakanlık kaynakları, daha önce yapılan tercih erteleme işleminin geçerli olmayacağını ve terhislerin planlanan tarihlerde olacağını belirtiyor.

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