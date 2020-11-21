Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?

Bakanlıktan yapılan açıklamada; kasım celbi ile askerliğe gideceklerin yeni sevk tarihlerinin bir ay ertelendiği ve 22-24 Aralık 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

“Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir”

BEDELLİ ASKERLİK ALIMLARI

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada; bedelli askerlerin sevklerinin daha önce belirlenen 19-21 Kasım 2020 tarihlerinde olacağı duyuruldu.

Bakanlık kaynakları, daha önce yapılan tercih erteleme işleminin geçerli olmayacağını ve terhislerin planlanan tarihlerde olacağını belirtiyor.