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İstanbul’daki minibüste corona şüphesi! Ateşi yüksek çıkan yolcu hastaneye sevk edildi

Corona virüsü önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı. Silivri'deki kontrollerde ateşi yüksek çıkan minibüsteki yolcu hastaneye götürüldü.

20:03 -
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İstanbul’daki minibüste corona şüphesi! Ateşi yüksek çıkan yolcu hastaneye sevk edildi

Corona virüsü önlemleri kapsamında, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkış ve girişler durduruldu.

DHA

Polis ekipleri İstanbul’un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. Denetimlerin yapıldı noktalardan biri Silivri oldu.

Ekipler şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşıyan otobüs ve minibüslerde kontrol yaptı. Durdurulan araçlardaki yolcuların ateşleri de ölçüldü.

DHA

Buradaki denetimlerde ilçe içinde çalışan hatlı minibüsteki yolcuların da ateşleri ölçüldü. Yapılan ölçümlerde 37 yaşındaki Turgut Ç.’nin ateşi yüksek çıktı. Ekipler denetim noktasına sağlık ekiplerini çağırdı. Özel kıyafet giyen sağlık çalışanları Turgut Ç.’yi ambulansa aldı. Ateşi yüksek çıkan yolcu hastaneye götürüldü. DHA

Corona istanbul Polis Sağlık
Son güncelleme: 20:10 28.03.2020
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