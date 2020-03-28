Avcılar Devlet Hastanesi’nde şoke eden anlar!

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da bulunan devlet hastanesinin acil servisinden röntgen cihazının çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hastanede bulunan güvenlik kamerası incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, acil servisinden giriş yapan bir kişinin röntgen cihazını çaldığı görüldü. Yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık şüphelisinin Irak uyruklu Mohammed Abdulhusseın H. (36) olduğu belirlenerek takip başlatıldı.

Takipler sonucu adresi belirlenen Iraklı şüpheli gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramalarda 1 adet siyah cüzdan içerisinde 515 lira , Tolga D. adına düzenlenmiş kimlik kartı, banka kartı, sürücü belgesi ve site giriş kartı, İsmet B. adına düzenlenmiş 1 adet kimlik kartı, 1 adet lüks araç kontak anahtarı ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA HIRSIZLIK YAPMIŞ

Emniyet’e götürülerek sorguya alınan şüphelinin 15 Mart’ta Avcılar Merkez mahallesinde bulunan bir kırtasiyenin kasasından 750 lira, 16 Mart’ta ise Tolga D. isimli vatandaşın cüzdanını ve bir iş yerinden bilgisayar monitörü çaldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.